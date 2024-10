Quiet Hours e Stanza Relax, l'iniziativa di Ikea Padova per le persone con neurodivergenze (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rendere ancora più accessibili e accoglienti i propri negozi, per tutte le persone: con questo obiettivo Ikea Italia introduce le Quiet Hours (ore di Quiete) all’interno del punto vendita di Padova e mette a disposizione dei visitatori una Stanza Relax accessibile in ogni momento, in cui avere Padovaoggi.it - Quiet Hours e Stanza Relax, l'iniziativa di Ikea Padova per le persone con neurodivergenze Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rendere ancora più accessibili e accoglienti i propri negozi, per tutte le: con questo obiettivoItalia introduce le(ore die) all’interno del punto vendita die mette a disposizione dei visitatori unaaccessibile in ogni momento, in cui avere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quiet Hours e Stanza Relax - l'iniziativa di Ikea Padova per le persone con neurodivergenze - Rendere ancora più accessibili e accoglienti i propri negozi, per tutte le persone: con questo obiettivo Ikea Italia introduce le Quiet Hours (ore di quiete) all’interno del punto vendita di Padova e mette a disposizione dei visitatori una Stanza Relax accessibile in ogni momento, in cui avere... (Padovaoggi.it)