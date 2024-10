Poste modifica i buoni fruttiferi di 4 anni, ma non è una buona notizia: la novità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rispetto allo scorso anno, i tassi di rendimento dei buoni fruttiferi Postali hanno fatto registrare un significativo calo. I buoni fruttiferi Postali rappresentano ancora uno degli strumenti di risparmio maggiormente preferiti dai cittadini italiani e, dalla loro nascita, esattamente 100 anni fa (1924), sembrano non aver mai perso il loro appeal. Poste modifica i buoni fruttiferi di 4 anni, ma non è una buona notizia: la novità (Foto da Ansa) – Notizie.comIl loro funzionamento è semplice e alla portata di tutti: si tratta di investire una piccola somma di denaro che, in base alla tipologia di buono scelto, maturerà degli interessi poi restituiti al momento della scadenza o del ritiro del capitale che, nella maggior parte dei casi, può avvenire in qualsiasi momento. Notizie.com - Poste modifica i buoni fruttiferi di 4 anni, ma non è una buona notizia: la novità Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Rispetto allo scorso anno, i tassi di rendimento deiPostali hanno fatto registrare un significativo calo. IPostali rappresentano ancora uno degli strumenti di risparmio maggiormente preferiti dai cittadini italiani e, dalla loro nascita, esattamente 100fa (1924), sembrano non aver mai perso il loro appeal.di 4, ma non è una: la(Foto da Ansa) – Notizie.comIl loro funzionamento è semplice e alla portata di tutti: si tratta di investire una piccola somma di denaro che, in base alla tipologia di buono scelto, maturerà degli interessi poi restituiti al momento della scadenza o del ritiro del capitale che, nella maggior parte dei casi, può avvenire in qualsiasi momento.

