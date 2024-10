PALINSESTI 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2024: TERESA BATTAGLIA, I CAMBI DI RAI2 E RAI3 (Di giovedì 24 ottobre 2024) PALINSESTI Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 27 OTTOBRE al 2 NOVEMBRE 2024 Rai1 D: Sempre al Tuo Fianco (6/6) fine L: TERESA BATTAGLIA: Ninfa Dormiente (1/3) new M: TERESA BATTAGLIA: Ninfa Dormiente (2/3) 1°Tv M: Il Diritto di Contare G: Don Matteo 14 (3/10) 1°Tv V: Tale e Quale Show (7/8) S: Ballando Con Le Stelle (6/12) Canale 5 D: La Rosa della Vendetta 1°Tv L: Grande Fratello M: Ticket To Paradise 1°Tv M: Io Canto Generation (4/6) G: Endless Love 1°Tv V: Storia di Una Famiglia Perbene 2 (4/4) fine S: Tu Sì Que Vales (7/9) Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioni Il 01/11 ore 14:10 – Inga Lindstrom, al termine My Home My Destiny. Invariato tutto il resto del palinsesto. Bubinoblog - PALINSESTI 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2024: TERESA BATTAGLIA, I CAMBI DI RAI2 E RAI3 Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di giovedì 24 ottobre 2024)Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 27al 2Rai1 D: Sempre al Tuo Fianco (6/6) fine L:: Ninfa Dormiente (1/3) new M:: Ninfa Dormiente (2/3) 1°Tv M: Il Diritto di Contare G: Don Matteo 14 (3/10) 1°Tv V: Tale e Quale Show (7/8) S: Ballando Con Le Stelle (6/12) Canale 5 D: La Rosa della Vendetta 1°Tv L: Grande Fratello M: Ticket To Paradise 1°Tv M: Io Canto Generation (4/6) G: Endless Love 1°Tv V: Storia di Una Famiglia Perbene 2 (4/4) fine S: Tu Sì Que Vales (7/9) Altre segnalazioninessuna segnalazione Altre segnalazioni Il 01/11 ore 14:10 – Inga Lindstrom, al termine My Home My Destiny. Invariato tutto il resto del palinsesto.

Torna su Rai 1 Elena Sofia Ricci con “I casi di Teresa Battaglia” - ROMA (ITALPRESS) – “Non vi aspettate che mi metta a ballare Il Lago dei Cigni!”: scherza così Elena Sofia Ricci sulla sua presenza come “Ballerina per una notte” alla puntata di “Ballando con le stelle” di sabato 26. Presenza naturalmente legata alla promozione de “I casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente”, nuovo capitolo della serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti (editi da Longanesi) che arriva su Rai1 in 3 prime serate dal 28 ottobre. (Unlimitednews.it)

Elena Sofia Ricci torna come Teresa Battaglia nella nuova stagione della serie “I casi di Teresa Battaglia” - Questo contrasto, che sfida le convenzioni dei protagonisti delle serie crime, offre un’opportunità unica di esplorare temi complessi come la malattia e la vulnerabilità, rendendola una figura con cui molti spettatori possono identificarsi. Teresa Battaglia, sebbene afflitta da Alzheimer, riesce a vedere oltre le apparenze e a mettere in discussione tutto ciò che l’intorno la spinge a credere. (Gaeta.it)

Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente - Prima Puntata : Teresa Indaga Su Un Omicidio Del Passato! - Si ipotizza che sia stato proprio Andrian, il pittore partigiano che ha realizzato il quadro, ad aver commesso un omicidio e ad averlo fatto per realizzare un quadro unico nel suo genere. Infatti l’Alzheimer da cui è affetta prosegue, deve tenere sempre un braccialetto con il suo nome e con il numero del suo medico. (Uominiedonnenews.it)