Oliver alla frutta o ai fruttini | 45! Moviola Young Boys-Inter – CdS

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ad arbitrareci ha pensato Micheal. Il fischietto inglese, noto per la sua querelle con Gigi Buffon dopo un Real Madrid-Juventus, toppa clamorosamente in alcune sanazioni. Il Corriere dello Sport è severissimo: 4,5. Ladi. PESSIMO – Non convince ancoracontro le squadre italiane. Il fischietto inglese di Ashington, scelto dUefa per dirigere il match di Berna, tocca clamorosamente in alcuni provvedimenti da assegnare. Ciò che manca soprattutto è il cartellino rosso al terzino franco-algerino Jaouen Hadjam. Ammonito per un evidente fallo nel primo tempo su Denzel Dumfries, nella ripresa, non contento, fa fallo da rigore atterrando proprio l’olandese lanciato in area di rigore. Si tratta di trattenuta, dunque gesto antisportivo. Andrebbe nuovamente ammonito e quindi espulso.