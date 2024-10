NICOL Si Conferma Tra i Finalisti di Sanremo Giovani (Di giovedì 24 ottobre 2024) La giovane cantautrice NICOL, conosciuta con il nome d’arte NICOL Castagna, è stata ufficialmente selezionata tra i 24 Finalisti di Sanremo Giovani con il suo brano inedito “Come mare”. Dopo aver partecipato a una serie di audizioni dal vivo a Roma, insieme ad altri 46 talenti scelti, la Commissione Musicale, guidata dal Direttore Artistico Carlo Conti, ha annunciato i semiFinalisti, includendo anche la talentuosa artista veneta. La Giovane Cantautrice NICOL, il Suo Viaggio verso Sanremo Giovani con “Come mare” La giovane cantautrice NICOL, il cui nome d’arte è NICOL Castagna, è stata ufficialmente Confermata tra i 24 Finalisti di Sanremo Giovani con il suo inedito “Come mare”. Spettacolo.periodicodaily.com - NICOL Si Conferma Tra i Finalisti di Sanremo Giovani Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) La giovane cantautrice, conosciuta con il nome d’arteCastagna, è stata ufficialmente selezionata tra i 24dicon il suo brano inedito “Come mare”. Dopo aver partecipato a una serie di audizioni dal vivo a Roma, insieme ad altri 46 talenti scelti, la Commissione Musicale, guidata dal Direttore Artistico Carlo Conti, ha annunciato i semi, includendo anche la talentuosa artista veneta. La Giovane Cantautrice, il Suo Viaggio versocon “Come mare” La giovane cantautrice, il cui nome d’arte èCastagna, è stata ufficialmenteta tra i 24dicon il suo inedito “Come mare”.

