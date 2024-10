Napoli-Lecce in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle ore 15..00 di sabato 26 ottobre si gioca Napoli-Lecce, partita in programma per la nona giornata del Ascoltitv.it - Napoli-Lecce in radio-tv: pronostico, telecronisti e dove seguirla in diretta Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle ore 15..00 di sabato 26 ottobre si gioca, partita in programma per la nona giornata del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

NM Live – Napoli squadra tosta e difficile da battere. Lecce? Tutte le gare nascondono insidie - Neres quando subentra riesce sempre a dare grandi problemi agli avversari. NM LIVE – Antonio Corbo: “Turnover con il Lecce per il Napoli? Conte saprà tenere tutti sull’attenti” ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “La partita del Napoli contro l’Empoli è stata poco convincente per il Napoli, probabilmente per la stanchezza accumulata con le nazionali e per un calo di tensione che non mi preoccupa perché Conte saprà tenere sull’attenti tutta la rosa. (Terzotemponapoli.com)

Napoli-Lecce - parla Conte : «Cuore e sentimenti nel Salento. Poi c'è il lavoro - sfida da vincere» - Sabato alle 15 allo stadio "Diego Armando Maradona" si gioca Napoli-Lecce. Una sfida in cui i salentini di mister Gotti sono chiamati a reagire dopo la pesante sconfitta per 6 a 0 subita... (Quotidianodipuglia.it)

Antonio Conte prima di Napoli-Lecce : “In giro sento dire tante fesserie” - a chi si riferisce - Il tecnico dei partenopei ribadisce un concetto ("tornare in equilibrio") nella conferenza che introduce la prossima partita di campionato. Conte tocca anche altri temi caldi sul tavolo, compreso il rinnovo di Kvara e il possibile turnover in vista del Milan.Continua a leggere . (Fanpage.it)