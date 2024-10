Quotidiano.net - Motta, il passato è un divertimento. ‘E nei live canterò senza il palco’

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’album più divertente che ha fatto. “Divertente mi sembra la parola giusta” ammette Francesco, in arte soltanto, parlando nello studio di SoundCheck – il format musicale disponibile pure sulla pagina web e sui social del nostro giornale – del nuovo suo album “Suona! Vol. 1” uscito l’11 ottobre in digitale, ma disponibile dall’8 novembre pure in vinile. Una raccolta di canzoni “rivissute” (più un inedito) così come se le sente addosso oggi. "Fra l’altro segna il debutto della Sona Music Records l’etichetta che ho creato per produrre progetti liberi pure di altri. Un’attività parallela rispetto alla realizzazione dei miei album ‘tradizionali”. Sona Music Records, te la raccomando l’assonanza. “Il nome affiora dai miei ricordi di ragazzo, quando coi Criminal Jokers suonavamo nei locali del pisano e del livornese.