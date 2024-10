MotoGP GP Thailandia 2024 Martin | Sarà dura ma arrivo qui in fiducia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

"Le gare in Indonesia e in Australia sono andate molto bene, sono felice di essere il leader e hoper questo weekend, anche semolto. Bagnaia e Marquez saranno molto forti anche qui". Così Jorgenel corso della conferenza stampa piloti verso il Gran Premio di. Al pilota spagnolo, inoltre, è stato chiesto di commentare l'incidente tra Bezzecchi e Vinales, avvenuto nella Sprint di Phillip Island: "Siamo piloti professionisti e ben consci dei rischi. Per me la race Direction ha preso con Bezzecchi la decisione corretta. Se un pilota viene superato da un altro, allora deve frenare prima per evitare di essere risucchiato dalla scia".