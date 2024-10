.com - Milan, tifoso invade il campo e rischia Daspo: “Per un gol annullato…”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il gol, poi annullato, di Camarda ha mandato in estasi i tifosi del. Uno, in particolare. Un supporter che non ha trattenuto la gioia, ha invaso ile oradi pagare a caro prezzo il comportamento. Tutto per una rete non valida. L’attaccante rossonero è subentrato a Morata nella partita contro il Bruges, diventando così il più giovane italiano di sempre a esordire in Champions League. E a pochi minuti dal suo ingresso poteva diventare anche il più giovane di sempre a segnare in Champions, ma il suo gol di testa è stato annullato dall’arbitro per fuorigioco. Prima della chiamata del Var però San Siro, che da qualche minuto stava intonando cori per il giovane attaccante, era esploso in un’esultanza sfrenata.