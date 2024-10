Oasport.it - Maratona Venezia 2024: il percorso. Scenario suggestivo e poche difficoltà altimetriche

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre andrà in scena ladi, che si appresta a raggiungere il più alto numero di partecipanti della sua storia con oltre 17 mila iscritti complessivi tra tutti gli eventi in programma. Nello specifico, in 7 mila prenderanno parte alla 10 chilometri ed in 4.500 alla mezza, mentre dovrebbero essere circa 6 mila i protagonisti dellana. Ildella 42,195 km è abbastanza piatto e scorrevole, con le uniche vereposizionate tra il 25° ed il 35° chilometro sotto forma di 3-4 brevi tratti in salita lunghi più o meno 100 metri. Negli ultimi tre chilometri gli atleti affronteranno 14 piccoli ponti (attrezzati con rampe di legno per non incontrare gli scalini) tra i canali di