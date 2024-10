Maltempo in arrivo: weekend di piogge, temporali e possibili nubifragi in Italia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma - piogge intense e temporali colpiranno soprattutto il Nordovest e la Sardegna. Sud Italia in gran parte risparmiato grazie all'anticiclone. Una perturbazione atlantica è pronta a interessare l'Italia durante il weekend, portando piogge e temporali anche intensi, in particolare nelle regioni del Nordovest e sulla Sardegna. Le correnti umide provenienti dal Sud si intensificheranno già da venerdì, con l'avvicinamento di una saccatura atlantica che causerà un aumento dell'instabilità atmosferica. Mentre il Sud sarà protetto da un promontorio anticiclonico, che garantirà un tempo più stabile e soleggiato, il resto del paese sarà colpito da condizioni meteo più instabili, soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali. Abruzzo24ore.tv - Maltempo in arrivo: weekend di piogge, temporali e possibili nubifragi in Italia Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma -intense ecolpiranno soprattutto il Nordovest e la Sardegna. Sudin gran parte risparmiato grazie all'anticiclone. Una perturbazione atlantica è pronta a interessare l'durante il, portandoanche intensi, in particolare nelle regioni del Nordovest e sulla Sardegna. Le correnti umide provenienti dal Sud si intensificheranno già da venerdì, con l'avvicinamento di una saccatura atlantica che causerà un aumento dell'instabilità atmosferica. Mentre il Sud sarà protetto da un promontorio anticiclonico, che garantirà un tempo più stabile e soleggiato, il resto del paese sarà colpito da condizioni meteo più instabili, soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali.

