Mafia, racket e violenza. L'allarme di Tescaroli "Qui elevata criminalità: Serve una sede Dda"

Prato, 24 ottobre 2024 – Aggressioni, incendi, intimidazioni, minacce, lesioni, sfruttamento del lavoro. Violenze di ogni genere (per non parlare delle infiltrazioni mafiose calabresi e campane o del racket delle grucce) che nell'ultimo anno sarebbero aumentate. E' quanto sostiene il procuratore Luca Tescaroli che ha pubblicato sul sito della procura di Prato una relazione di 11 pagine, indirizzata al Ministero dell'Interno e della Giustizia, per rispondere all'interrogazione presentata dalla deputata di Fratelli di Italia Chiara La Porta (e sottoscritta dal collega Francesco Michelotti) sulla necessità – visti gli ultimi eventi di cronaca – di istituire una sede della Dda (direzione distrettuale antiMafia) alla procura di Prato. Una richiesta forte che il procuratore sembra condividere.

