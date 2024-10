M5s: Calenda, 'Grillo? Per una volta sono d'accordo con Conte' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott (Adnkronos) - "E' uno dei pochi casi in cui sono d'accordo con Conte. Grillo per un periodo ha funzionato ma ora si può usare al contrario, a seconda di quello che dice si fa il contrario. Può essere utile in questo senso". Lo ha detto Carlo Calenda, a L'aria che tira, a proposito del contratto di consulenza di Grillo con il M5s. Liberoquotidiano.it - M5s: Calenda, 'Grillo? Per una volta sono d'accordo con Conte' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott (Adnkronos) - "E' uno dei pochi casi in cuid'conper un periodo ha funzionato ma ora si può usare al contrario, a seconda di quello che dice si fa il contrario. Può essere utile in questo senso". Lo ha detto Carlo, a L'aria che tira, a proposito del contratto di consulenza dicon il M5s.

