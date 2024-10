L'ultima di Silvio Baldini: fa allenare i giocatori del Pescara... con una benda sull'occhio! Il motivo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Che Silvio Baldini sia un istrione della panchina non lo scopriamo certo oggi, ma l`ultima trovata del tecnico toscano, oggi alla guida del Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Chesia un istrione della panchina non lo scopriamo certo oggi, ma l`trovata del tecnico toscano, oggi alla guida del

L'aggiornamento sulle condizioni di Zdenek Zeman - a cui Silvio Baldini ha dedicato la vittoria di Ferrara - Zdenek Zeman tiene il mondo del calcio con il fiato sospeso, ma per fortuna le sue condizioni sono stabili dopo il nuovo malore ed il conseguente nuovo ricovero a Pescara. IL NUOVO MALORE - Il tecnico boemo, che ha compiuto 77 anni lo scorso 12 maggio, si trova da martedì sera alla... (Ilpescara.it)

Silvio Baldini ritrova Mimmo Di Carlo dopo il calcio nel sedere del 2007 - . Il mondo del calcio regala sempre tante sorprese ed è uno dei teatri prediletti del destino per i suoi scherzi. L'ultimo riguarda da vicino Silvio Baldini, allenatore del Pescara, in un susseguirsi di sliding doors in poche ore e a qualche giorno dalla partita di Ascoli, sentitissima da entrambe. (Ilpescara.it)

Lucchese C’è speranza per Tumbarello e Antoni - Rispetto ai primi giorni della settimana, da ieri piove un po’ meno alla Lucchese, a pochi giorni dalla sfida contro la capolista Pescara. Otre a Quirini, fermato per un turno dal giudice sportivo, ma ... (lanazione.it)

"Con D’Aversa si è creata magia. Per battere il Parma serve cinismo" - La sfida di domenica col Napoli, nei tifosi ha richiamato alla mente quel 4-1 che la squadra di Silvio Baldini inflisse ai partenopei nella B 1999-00 con una sua doppietta... "Viene sempre ricordata ... (lanazione.it)