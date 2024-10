L’omaggio a Strauss. Debutta Owen (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Orchestra Sinfonica di Milano, rende omaggio a Richard Strauss, con “Concerto per corno e orchestra” protagonista Martin Owen, e “Tod und Verklärung”, oltre alla “Ouverture Coriolano” di Beethoven, sul podio Pablo González, la cui direzione è stata definita dalla critica "straordinaria per dinamismo, espressività, ritmo,precisione e soprattutto musicalità". Appuntamento all’Auditorium domani alle 20 e domenica alle 16. Owen, al suo debutto milanese, è uno dei cornisti più interessanti al mondo, attualmente primo corno presso la BBC Symphony Orchestra. Ha ricoperto lo stesso ruolo con la Royal Philharmonic Orchestra per dieci anni, e con i Berliner Philharmoniker. Franz Strauss, padre di Richard, era stato primo corno presso l’orchestra di corte di Monaco di Baviera e uno dei più importanti cornisti-virtuosi del suo tempo. Ilgiorno.it - L’omaggio a Strauss. Debutta Owen Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Orchestra Sinfonica di Milano, rende omaggio a Richard, con “Concerto per corno e orchestra” protagonista Martin, e “Tod und Verklärung”, oltre alla “Ouverture Coriolano” di Beethoven, sul podio Pablo González, la cui direzione è stata definita dalla critica "straordinaria per dinamismo, espressività, ritmo,precisione e soprattutto musicalità". Appuntamento all’Auditorium domani alle 20 e domenica alle 16., al suo debutto milanese, è uno dei cornisti più interessanti al mondo, attualmente primo corno presso la BBC Symphony Orchestra. Ha ricoperto lo stesso ruolo con la Royal Philharmonic Orchestra per dieci anni, e con i Berliner Philharmoniker. Franz, padre di Richard, era stato primo corno presso l’orchestra di corte di Monaco di Baviera e uno dei più importanti cornisti-virtuosi del suo tempo.

