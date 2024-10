Lo avete mai visto? Si trova proprio davanti al Pantheon ed è un gioiello: turisti senza parole (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Roma, la città eterna, è un luogo ricco di storia, cultura e monumenti che affascinano milioni di turisti ogni anno. Tra i suoi tesori meno noti, ma altrettanto affascinanti, ci sono le fontanelle pubbliche, affettuosamente chiamate “nasoni” dai romani. Queste fontanelle, sparse in tutta la città, non sono solo un simbolo di Roma, ma anche un elemento essenziale della vita quotidiana. Tra queste, una in particolare attira l’attenzione di chi passeggia nei pressi del Pantheon: la Fontanella delle Tre Cannelle. Situata in Piazza della Rotonda, proprio di fronte al maestoso Pantheon, la Fontanella delle Tre Cannelle è un piccolo gioiello che spesso passa inosservato ai turisti distratti dallo splendore del monumento antico. Gaeta.it - Lo avete mai visto? Si trova proprio davanti al Pantheon ed è un gioiello: turisti senza parole Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Roma, la città eterna, è un luogo ricco di storia, cultura e monumenti che affascinano milioni diogni anno. Tra i suoi tesori meno noti, ma altrettanto affascinanti, ci sono le fontanelle pubbliche, affettuosamente chiamate “nasoni” dai romani. Queste fontanelle, sparse in tutta la città, non sono solo un simbolo di Roma, ma anche un elemento essenziale della vita quotidiana. Tra queste, una in particolare attira l’attenzione di chi passeggia nei pressi del: la Fontanella delle Tre Cannelle. Situata in Piazza della Rotonda,di fronte al maestoso, la Fontanella delle Tre Cannelle è un piccoloche spesso passa inosservato aidistratti dallo splendore del monumento antico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venezia, tassa di soggiorno per turisti estesa fino a luglio 2025 - (LaPresse) Venezia estenderà la sua tassa di soggiorno giornaliero fino al prossimo anno, aumentando il numero di giorni in cui i turisti ... (stream24.ilsole24ore.com)

Francia, la proposta: “5 euro per visita Notre Dame, prezzo più alto per turisti extra Ue” - (Adnkronos) – D'ora in poi chi vorrà visitare Notre-Dame a Parigi dovrà probabilmente pagare un biglietto di ingresso del costo di 5 euro e per entrare in alcuni tra i più celebri monumenti o musei po ... (meridiananotizie.it)

Cattolica: riqualificazione del porto. Pronta la nuova passeggiata e terminati altri lavori edili - Porto, alle battute finali i lavori di riqualificazione. Pronto il nuovo percorso pedonale che collega la passeggiata Paolucci al Lungo Tavollo, completati gli interventi del molo di sbarco del pescat ... (chiamamicitta.it)

Ostia, covo di pregiudicati chiuso dal questore. Qui si rifugiò il cileno che sparò da un bus in corsa - Sospesa per 5 giorni la licenza del«Bar Krikè», davanti alla stazione Lido Centro: diversi i soggetti con precedenti scoperti dagli agenti del commissariato Lido ... (roma.corriere.it)

Notre-Dame a 5 euro, la proposta di Rachida Dati fa discutere - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! (giornaledibrescia.it)