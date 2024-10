Romadailynews.it - Live Roma-Dinamo Kiev 1-0: primo tempo in corso

(Di giovedì 24 ottobre 2024)– Terza giornata della fase campionato di Europa League, laospita all’Olimpico lain un match fondamentale per ripartire dopo l’ennesima deludente sconfitta e per mettere in cascina punti importanti per approdare alla fase successiva. Qualche cambio di formazione per Juric, che rinuncia a Mancini e Soule per influenza. A cura del nostro inviato A.T.(3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Zalewski, Le Fee , Kone, Angelino; Baldanzi, Pisilli; Dovbyk. A disp.: Ryan, Marin, Cristante, Pellegrini, Saud, Shomurodov, Hummels, Paredes, Dybala, Sangare. All.: Ivan Juric.(3-5-2): Neschcheret; Bilavar, Popov, Mykhavko; Vivcharenko, Rubchynski, Andriyevsky, Mykhailenko, Tymchyk; Guerrero, Voloshyn. A disp.: Bushchan, Morgun, Diachuk, Brazhko, Shaparenko, Vanat, Karavaiev, Kabaiev, Malysh, Buyalskyi, Dubinchak. All.