L’intervento di Luigi Garzya a Delietta Gol | Ero con Conte quando è stato chiamato dal Napoli

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ex giocatore, formatosi nel Lecce, ha partecipato alla trasmissione televisivaGol trasmessa su PrimaTivvù. Durante il suo intervento,ha ricordato i tempi in cui militava nel Lecce accanto ad Antonioe Moriero. “Abbiamo fatto le giovanili insieme, e condividavamo tutti lo stesso sogno: indossare la maglia della nostra città e giocare in prima squadra. Dopo aver ottenuto successi con il Lecce, le nostre strade si sono divise: Antonio è andato alla Juventus, io alla Roma, ma siamo rimasti sempre in contatto e continuiamo a essere grandi amici”. La scelta perha anche parlato della decisione didi accettare la sfida di allenare il, sottolineando che i due si sono confrontati più volte prima che Antonio prendesse la sua decisione.