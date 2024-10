Lecce, minacce di morte per la giudice Mariano: una bara disegnata sulla sua foto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una foto sul giornale circondata dal disegno di una bara intorno alla sua figura. Nuova intimidazione al gip di Lecce Maria Francesca Mariano, da oltre un anno sotto scorta per le continue minacce di morte ricevute. Nell'aula di udienza dove Mariano era impegnata come gup, è stata trovata la foto del giudice, presa da un quotidiano locale, con una bara disegnata con un pennarello nero, con tanto di croci, intorno all'immagine. Tg24.sky.it - Lecce, minacce di morte per la giudice Mariano: una bara disegnata sulla sua foto Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unasul giornale circondata dal disegno di unaintorno alla sua figura. Nuova intimidazione al gip diMaria Francesca, da oltre un anno sotto scorta per le continuediricevute. Nell'aula di udienza doveera impegnata come gup, è stata trovata ladel, presa da un quotidiano locale, con unacon un pennarello nero, con tanto di croci, intorno all'immagine.

Lecce - nuove minacce alla giudice Mariano : in tribunale il disegno di una bara con la sua foto - Le indagini dovranno chiarire se il disegno della bara sia riconducibile nuovamente a lui o se dietro a questo nuovo episodio vi siano altri responsabili. In particolare, Carrino sarebbe irato per un episodio di violenza sessuale ai danni dell’ex compagna, di cui è ritenuto responsabile ma che non gli viene contestato, riportato nell’ordinanza di custodia cautelare. (Lettera43.it)