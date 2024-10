La Squadra Corse ai nastri di partenza del Rally dei Nuraghi e Vermentino (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il prossimo week end la Squadra Corse Città di Pisa sarà presente al penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il 21° Rally dei Nuraghi e Vermentino con l’equipaggio composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli a bordo di una Citroen C3 Rally 2 della Sportec Engineering Pisatoday.it - La Squadra Corse ai nastri di partenza del Rally dei Nuraghi e Vermentino Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il prossimo week end laCittà di Pisa sarà presente al penultimo appuntamento del Campionato ItalianoTerra, il 21°deicon l’equipaggio composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli a bordo di una Citroen C32 della Sportec Engineering

Squadra Corse città di Pisa al Rally dei Nuraghi - Arrivo della prima vettura a Berchidda alle ore 15. L’esperto co-pilota versiliese ha colto al Rally di Sanremo la terza posizione di classe che gli ha permesso di aggiudicarsi la vittoria del trofeo di classe, oltre che la seconda posizione finale nel 4° Raggruppamento del Campionato Italiano Rally Storici. (Lanazione.it)

La Squadra Corse Città di Pisa taglia il traguardo in Coppa Italia Rally - ” Ammesso alla finale del Rally della Lanterna anche l’equipaggio formato da Sabrina Moscardini e Anna Bulfon che ha portato a termine la gara che affrontava per la prima volta riuscendo ad accumulare ulteriore esperienza in vista della finale nazionale con la consueta Fiat Seicento Sporting. Ringrazio l’assistenza ed il mio navigatore Michele Salotti con cui ho affrontato l’avventura con questa nuova macchina in continua evoluzione, ora vediamo di preparare bene la finale in Liguria, ci sarà da lavorare molto. (Lanazione.it)

La Squadra Corse pronta per il Rally Città di Pistoia - Alla vicina trasferta pistoiese da aggiungere la presenza dell’esperto e poliedrico Lorenzo Fratta al Rally Terra Sarda che leggerà le note a Roberto Cocco su una sempre verde Renault Clio Williams A7, al duo è stato assegnato il numero 89. 10. 269,84. 7,24) e di Avaglio (Km. 30, in tutto saranno sette i tratti cronometrati per Km. (Lanazione.it)