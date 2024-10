Juventus, servono rinforzi: scelto il primo colpo di gennaio (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Juventus ha mostrato carenze qualitative e numeriche, a Thiago Motta servono innesti: ecco chi dovrebbe essere il primo colpo di mercato Per la Juventus, quella contro lo Stoccarda in Champions League è stata una sconfitta alquanto dolorosa. Non solo in quanto tale, ma anche per il modo in cui è arrivata, con i bianconeri messi sotto praticamente dal primo minuto, quasi mai capaci di imbastire delle controffensive degne di questo nome e sconfitti meritatamente nel finale dopo un lungo forcing da parte dei tedeschi. Thiago Motta (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.itDiversi passi indietro nel gioco, dunque, per la formazione di Thiago Motta, che sta palesando delle difficoltà nell’esprimersi con continuità secondo gli standard che vorrebbe l’allenatore. Calciomercato.it - Juventus, servono rinforzi: scelto il primo colpo di gennaio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Laha mostrato carenze qualitative e numeriche, a Thiago Mottainnesti: ecco chi dovrebbe essere ildi mercato Per la, quella contro lo Stoccarda in Champions League è stata una sconfitta alquanto dolorosa. Non solo in quanto tale, ma anche per il modo in cui è arrivata, con i bianconeri messi sotto praticamente dalminuto, quasi mai capaci di imbastire delle controffensive degne di questo nome e sconfitti meritatamente nel finale dopo un lungo forcing da parte dei tedeschi. Thiago Motta (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.itDiversi passi indietro nel gioco, dunque, per la formazione di Thiago Motta, che sta palesando delle difficoltà nell’esprimersi con continuità secondo gli standard che vorrebbe l’allenatore.

