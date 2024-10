Il Team Cingolani sugli scudi nel ciclocross e in mountain bike (Di giovedì 24 ottobre 2024) Team Cingolani sugli scudi sia nel ciclocross che nella mountain bike. Nel ciclocross la squadra di Pianello di Ostra primeggia nella sesta edizione del Gran Premio Internazionale - Città di Jesolo. Continua la "striscia positiva" per Tommaso Cingolani (AL2M) che fa poker con la quarta vittoria (consecutiva) con bronzo per il fratello – gemello Filippo, entrambi protagonisti nella categoria Allievi. Argento, invece, per Carlotta Borello (Open/Elite F) e Filippo Grigolini (Junior). Quarto posto per Samuele Scappini (quarto – Open/Elite M), quest’ultimo nuova campione regionale C.X. – 2024 - Umbria al pari della compagna Giulia Cozzari, open elite. Sempre nella competizione riservata a Esordienti e Allievi oltre a oro e bronzo per i gemelli Cingolani negli Allievi, sfortunata la prova dell’esordiente Giulio Vitali vittima di una caduta. Ilrestodelcarlino.it - Il Team Cingolani sugli scudi nel ciclocross e in mountain bike Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)sia nelche nella. Nella squadra di Pianello di Ostra primeggia nella sesta edizione del Gran Premio Internazionale - Città di Jesolo. Continua la "striscia positiva" per Tommaso(AL2M) che fa poker con la quarta vittoria (consecutiva) con bronzo per il fratello – gemello Filippo, entrambi protagonisti nella categoria Allievi. Argento, invece, per Carlotta Borello (Open/Elite F) e Filippo Grigolini (Junior). Quarto posto per Samuele Scappini (quarto – Open/Elite M), quest’ultimo nuova campione regionale C.X. – 2024 - Umbria al pari della compagna Giulia Cozzari, open elite. Sempre nella competizione riservata a Esordienti e Allievi oltre a oro e bronzo per i gemellinegli Allievi, sfortunata la prova dell’esordiente Giulio Vitali vittima di una caduta.

