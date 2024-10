Il finto alpino che truffava i bresciani: "Non pensavo fosse una truffa" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Smascherato il finto alpino che avrebbe colpito anche nel Bresciano: il presunto truffatore ha ammesso le sue responsabilità davanti alle telecamere della trasmissione Mediaset Pomeriggio Cinque. L'uomo avrebbe colpito in queste ultime settimane in Valsabbia e sul lago di Garda: è stato Bresciatoday.it - Il finto alpino che truffava i bresciani: "Non pensavo fosse una truffa" Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Smascherato ilche avrebbe colpito anche nel Bresciano: il presuntotore ha ammesso le sue responsabilità davanti alle telecamere della trasmissione Mediaset Pomeriggio Cinque. L'uomo avrebbe colpito in queste ultime settimane in Valsabbia e sul lago di Garda: è stato

