Hockey Serie C. La Coppa è amara. Empoli eliminato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si esaurisce subito al primo turno l'avventura in Coppa Italia di Serie C dell'Hockey Empoli, a cui non basta il secondo posto nel triangolare con le due formazioni di Camaiore per ottenere la qualificazione. Il 'gironcino' si è disputato interamente al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore e ha visto la squadra di coach Stefano Carboncini partire con il piede giusto grazie al successo per 4-1 sui padroni di casa del Kraken Junior. I gol di Matteo Carboncini e Cecchi, su assist dello stesso compagno, hanno indirizzato la gara sui binari giusti per i Flying Donkeys nel primo tempo, mentre nella ripresa ci pensano Bertini e Michi a calare il poker, ben serviti rispettivamente da Dario Giorgetti e Alessandro Errico. Soltanto a poco più di un minuto dallo scadere il gol della bandiera dei versiliesi.

