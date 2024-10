Ha tirato pugni Uomini e Donne Alfred di Temptation Island lascia lo studio infuriato

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Ekhator, il concorrente più discusso di questa edizione autunnale dicontinua a far discutere per un brutto momento di cui si è reso protagonista oggi a. Criticatissimo dal pubblico,aveva mentito sul suo rapporto con la tentatrice Sofia: “Ci siamo visti, però non è scattato quello che mi aspettavo. Sono sparito, poi le ho riscritto e ho detto la verità: sono entrato nel programma con delle problematiche e ritrovarmi ad affrontare un’altra relazione era una cosa forzata”. >> “Eri, sei e sarai”., Mario Cusitore: la dedica non è per una dama dello“Non ho voluto prendere in giro né lei, né me stesso. Ho bisogno di tempo. La storia con Sofia è chiusa. Non ci siamo frequentati, né vissuti. Ho visto tre volte Anna. Abbiamo un po’ discusso, le ho chiesto scusa di nuovo.