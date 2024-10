361magazine.com - Grande Fratello, perché Maica ha lasciato il GF prima. Parlano le amiche (anche del flirt con Tommaso)

(Di giovedì 24 ottobre 2024), dopo l’uscita dalla casa dilehanno fatto una diretta: ecco cosa hanno svelato Nessun problema di salute per la concorrente delspagnolo.sta bene e lo hanno svelato lecon una diretta social. Nessun retroscena dunque, ma solo un problema lavorativo:piace molto in Spagna e la rivogliono nel programma. La ragazza ha dovuto lasciare nella notte Ilitaliano per tornare nella casa del Gran Hermano, che l’ha rivoluta lì. “Ho le informazioni ufficiali che mi arrivano dal programma.sta bene e non è malata, non ha problemi di salute. Lei è semplicemente tornata in Spagna. Doveva restare una settimana, ma la vogliono in Spagna. I concorrenti del GF italiano resteranno altri giorni in Spagna, almeno fino a domenica mi è stato detto. Volevano checonvivessecon loro al Gran Hermano.