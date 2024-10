Sport.quotidiano.net - Gol, rigore fallito e due espulsi. Il Sasso Marconi non si nega nulla

(Di giovedì 24 ottobre 2024) di Nicola Baldini PIACENZA Uno stoicoporta a casa un punto d’oro dal ‘Garilli’ di Piacenza al termine di una partita incredibile che lo ha visto portarsi in vantaggio, subire il pari, sbagliare un calcio die chiudere in nove uomini. Nonostante il maggiore tasso tecnico degli avversari e l’importanza dello stadio, i gialloblù scendono in campo senza alcun timore reverenziale e, nei primi minuti di gioco, appaiono decisamente più in palla dei temibili avversari. Al 23’, nonostante l’infortunio occorso al leader carismatico nonché capitano Geroni (che dopo appena 14’ ha dovuto abbandonare), il team di Ivan Pedrelli si porta in vantaggio con Deme Serigne, bravo a concludere nel migliore dei modi la velocissima ripartenza portata avanti da Micheal.