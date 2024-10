Genova, rubano la bici ad un bambino malato di tumore. Il papà di un’altra bimba gliene regala una nuova (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anche le brutte storie possono avere un lieto fine, come dimostra quello che è successo a Genova, nel quartiere di Nervi, dove ieri mattina era stato lanciato un appello per restituire una bici rubata ad un bambino di 8 anni. Questo bambino purtroppo è malato oncologico e paziente dell’ospedale Gaslini e quella bici era uno dei pochi svaghi che aveva tra una terapia e l’altra. L’appello per la bici rubata Come raccontato a GenovaToday da Valentina Bocchino, l’appello sui social è stato lanciato dai volontari della Pubblica Assistenza Nerviese, che assistono il piccolo quando deve andare in ospedale. Nell’appello viene spiegato che il bambino è costretto a fare la terapia e una delle poche gioie è proprio farsi dei giri in bicicletta, la sua fedele compagna. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anche le brutte storie possono avere un lieto fine, come dimostra quello che è successo a, nel quartiere di Nervi, dove ieri mattina era stato lanciato un appello per restituire unarubata ad undi 8 anni. Questopurtroppo èoncologico e paziente dell’ospedale Gaslini e quellaera uno dei pochi svaghi che aveva tra una terapia e l’altra. L’appello per larubata Come raccontato aToday da Valentina Bocchino, l’appello sui social è stato lanciato dai volontari della Pubblica Assistenza Nerviese, che assistono il piccolo quando deve andare in ospedale. Nell’appello viene spiegato che ilè costretto a fare la terapia e una delle poche gioie è proprio farsi dei giri incletta, la sua fedele compagna.

