Tvpertutti.it - Francesco Totti reagisce allo scoop sul tradimento a Noemi: che ha fatto

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ieri pomeriggio ha iniziato a circolare sul web un vero e propriosu. L'ex calciatore della Roma pare abbia traditoBocchi con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Quest'ultima ha anche confermato queste indiscrezioni (QUI tutti i dettagli). Ad ogni modo, fino a questo momento, non erano trapelate notizie in merito alla reazione del diretto interessato alla faccenda. In queste ore, però, Il Messaggero ha riportato quello che avrebbenel momento in cui è trapelata la notizia. In quel momento, l'ex calciatore si trovavastadio di Trastevere, accanto alle mura di Villa Pamplhili. Nello stesso luogo si trovava anche Ilary Blasi. I due, ben lontani l'uno dall'altra, erano lì per assistere alla partita del figlio Cristian.