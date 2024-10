Fontana del Calamo e Arco di Traiano si colorano di rosa: novembre è il mese della prevenzione del tumore al seno (Di giovedì 24 ottobre 2024) ANCONA – Nel mese della prevenzione del tumore al seno, durante il quale si inserisce la Giornata nazionale dedicata a prevenzione e screening mammografico, sono svariate le iniziative sul piano nazionale condotte dall'associazione Andos per sensibilizzare sul tema le cittadine e le loro famiglie Anconatoday.it - Fontana del Calamo e Arco di Traiano si colorano di rosa: novembre è il mese della prevenzione del tumore al seno Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) ANCONA – Neldelal, durante il quale si inserisce la Giornata nazionale dedicata ae screening mammografico, sono svariate le iniziative sul piano nazionale condotte dall'associazione Andos per sensibilizzare sul tema le cittadine e le loro famiglie

'The rose' - parole e musica di luce e speranza | Concerto per il mese della prevenzione del tumore al seno a Pisa - Daniela Bertini e il Vox Humana Ensemble insieme per una serata di musica corale e poesia a sostegno delle attività dell’Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella” Domenica 27 ottobre 2024 alle ore 21:00, presso la chiesa di S. Paolo a Ripa d’Arno, l’Associazione Culturale Vox Humana e... (Pisatoday.it)

Torre Mediaset si illumina di rosa per il mese della prevenzione del tumore al seno - L’approccio di Mediaset verso il carcinoma mammario è un esempio di responsabilità sociale, dimostrando come un grande gruppo mediatico possa influenzare positivamente la salute pubblica. Questa campagna verrà diffusa su tutte le piattaforme di Mediaset, incluse le reti televisive, le radio e i portali web. (Gaeta.it)

Mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno - la Torre Mediaset si illumina di Rosa - Con la campagna istituzionale ‘La prevenzione è un gesto d’amore’, Mediaset si impegna a trasmettere fiducia e a superare, con empatia, le barriere psicologiche che spesso frenano le donne dal sottoporsi a controlli preventivi, promuovendo l’amore verso se stesse. Tuttavia, molte donne ancora esitano a sottoporsi a visite specialistiche o a partecipare ai programmi di screening, spesso a causa del disagio fisico e dell’ansia legata ai risultati. (Superguidatv.it)