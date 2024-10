Firenze in piazza per la pace: manifestazione sabato 26 ottobre. Le strade coinvolte (Di giovedì 24 ottobre 2024) Firenze, 24 ottobre 2024 - Firenze scende in piazza per invocare la pace. Appuntamento sabato 26 ottobre alle 14 in piazza Santa Maria Novella, dove prenderà le mosse il corteo, che poi terminerà intorno alle 17 a Santa Croce. “Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora”: questo lo slogan dell’evento, in contemporanea in sette piazze italiane, promosso da cinque reti che si occupano di pace e disarmo: Europe for Peace, Rete italiana pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisipaceGiusta e Sbilanciamoci. Obiettivo: dare voce alla richiesta collettiva di pace, disarmo, giustizia sociale e climatica. Lanazione.it - Firenze in piazza per la pace: manifestazione sabato 26 ottobre. Le strade coinvolte Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 242024 -scende inper invocare la. Appuntamento26alle 14 inSanta Maria Novella, dove prenderà le mosse il corteo, che poi terminerà intorno alle 17 a Santa Croce. “Fermiamo le guerre, il tempo dellaè ora”: questo lo slogan dell’evento, in contemporanea in sette piazze italiane, promosso da cinque reti che si occupano die disarmo: Europe for Peace, Rete italianae Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della, AssisiGiusta e Sbilanciamoci. Obiettivo: dare voce alla richiesta collettiva di, disarmo, giustizia sociale e climatica.

