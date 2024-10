Don Matteo 14 anticipazioni terza puntata, trama episodio 3 del 31 ottobre 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Don Matteo 14 anticipazioni terza puntata di giovedì 31 ottobre 2024 Prosegue la quattordicesima stagione di Don Matteo che ha appena assorbito l’uscita di scena degli ex protagonisti Anna e Marco. La vita a Spoleto continua, tra delitti, amori e incomprensioni. Il nuovo capitano Martini alle prese con i casi nella città umbra, il rapporto conflittuale con i suoi colleghi in caserma. Don Massimo cerca di riavvicinarsi a sua sorella Giulia. Cecchini, fresco del matrimonio con Elisa, sta trovando un punto di equilibrio dopo le svariate partenze. Ecco cosa succederà nell’episodio 3. Le anticipazioni della terza puntata di Don Matteo 14 in onda il 31 ottobre 2024. Piperspettacoloitaliano.it - Don Matteo 14 anticipazioni terza puntata, trama episodio 3 del 31 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Piperspettacoloitaliano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Don14di giovedì 31Prosegue la quattordicesima stagione di Donche ha appena assorbito l’uscita di scena degli ex protagonisti Anna e Marco. La vita a Spoleto continua, tra delitti, amori e incomprensioni. Il nuovo capitano Martini alle prese con i casi nella città umbra, il rapporto conflittuale con i suoi colleghi in caserma. Don Massimo cerca di riavvicinarsi a sua sorella Giulia. Cecchini, fresco del matrimonio con Elisa, sta trovando un punto di equilibrio dopo le svariate partenze. Ecco cosa succederà nell’3. Ledelladi Don14 in onda il 31

