De Laurentiis non ha intenzione di inseguire Kvaratskhelia («ce ne faremo una ragione»)

È quel che scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise che fa il punto sulla situazione contrattuale del georgiano: L'agente di Kvaratskhelia Mamuka Jugeli domenica era ad Empoli. Il periodo è caldo riguardo al rinnovo del contratto del talento georgiano del Napoli, autore del rigore della vittoria al Castellani. La distanza c'è ancora e l'happy end non è scontato, le parti stanno parlando del valore della clausola rescissoria e dell'ingaggio. I riferimenti arrivano dalla scorsa estate, quando il Paris Saint Germain era pronto ad investire 110 milioni di euro per il cartellino e uno stipendio da 11 milioni di euro a stagione. Storie di qualche mese fa quando Conte ha condotto il Napoli a dire no e lavorare per la permanenza di Kvaratskhelia.

