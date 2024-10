Conte: «Raspadori per è una seconda punta, fa un po’ quello che sta facendo McTominay» (Di giovedì 24 ottobre 2024) In conferenza stampa prima di Napoli-Lecce (sabato alle 15), Antonio Conte ha chiarito quella che secondo lui è la migliore posizione per Raspadori. L’attaccante del Napoli non ha avuto molta fortuna da quando è arrivato a Napoli in termini di minutaggio. Con Spalletti ha trovato un po’ più di spazio, si è fatto trovare pronto, ha sfruttato le sue occasione e ha contribuito con gol pesanti (come quello alla Juventus) alla conquista dello scudetto. Ma anche Spalletti si lamentava del fatto che non riusciva a dargli lo spazio che merita. Dopo Spalletti ci hanno provato, nell’ordine, Garcia, Mazzarri e Calzona. Ora c’è Conte sulla panchina del Napoli e Raspadori continua a giocare con il contagocce nonostante l’investimento fatto a suo tempo da De Laurentiis. Conte: «Raspadori come McTominay» Come sta Raspadori? «Sta lavorando bene, come tutti. Ilnapolista.it - Conte: «Raspadori per è una seconda punta, fa un po’ quello che sta facendo McTominay» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In conferenza stampa prima di Napoli-Lecce (sabato alle 15), Antonioha chiarito quella che secondo lui è la migliore posizione per. L’attaccante del Napoli non ha avuto molta fortuna da quando è arrivato a Napoli in termini di minutaggio. Con Spalletti ha trovato un po’ più di spazio, si è fatto trovare pronto, ha sfruttato le sue occasione e ha contribuito con gol pesanti (comealla Juventus) alla conquista dello scudetto. Ma anche Spalletti si lamentava del fatto che non riusciva a dargli lo spazio che merita. Dopo Spalletti ci hanno provato, nell’ordine, Garcia, Mazzarri e Calzona. Ora c’èsulla panchina del Napoli econtinua a giocare con il contagocce nonostante l’investimento fatto a suo tempo da De Laurentiis.: «come» Come sta? «Sta lavorando bene, come tutti.

