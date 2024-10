Come finisce 88 Minuti, finale spiegazione del film: chi è il colpevole (Di giovedì 24 ottobre 2024) Come finisce 88 Minuti, trama e finale del film con Al Pacino 88 Minuti è un film del 2007 diretto da Jon Avnet, con protagonista Al Pacino nel ruolo del Dr. Jack Gramm. Nel cast ci sono anche Leelee Sobieski che interpreta l’antagonista del film. Tutto comincia infatti con Jack Gramm e la cattura del serial killer Jon Forster, avvenuta dieci anni prima. La sera prima che l’assassino venga giustiziato, però due sue studentesse vengono uccise con lo stesso modus operandi. Nel frattempo Jack riceve una misteriosa telefonata dal contenuto inquietante: qualcuno lo ucciderà fra 88 Minuti. Come finisce 88 Minuti. Chi è il colpevole ? A seguire, la trama, il finale e la spiegazione del film con Al Pacino. 88 Minuti trama completa Jack Gramm è un professore universitario e psichiatra forense che collabora con l’FBI. Spettacoloitaliano.it - Come finisce 88 Minuti, finale spiegazione del film: chi è il colpevole Leggi tutta la notizia su Spettacoloitaliano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)88, trama edelcon Al Pacino 88è undel 2007 diretto da Jon Avnet, con protagonista Al Pacino nel ruolo del Dr. Jack Gramm. Nel cast ci sono anche Leelee Sobieski che interpreta l’antagonista del. Tutto comincia infatti con Jack Gramm e la cattura del serial killer Jon Forster, avvenuta dieci anni prima. La sera prima che l’assassino venga giustiziato, però due sue studentesse vengono uccise con lo stesso modus operandi. Nel frattempo Jack riceve una misteriosa telefonata dal contenuto inquietante: qualcuno lo ucciderà fra 8888. Chi è il? A seguire, la trama, ile ladelcon Al Pacino. 88trama completa Jack Gramm è un professore universitario e psichiatra forense che collabora con l’FBI.

