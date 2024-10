CardioBreast Dragon Boat, a Palermo penultima tappa per Ottobre rosa (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nell'Ottobre rosa, sabato 26 è Palermo a ospitare la penultima tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival 2024, l'iniziativa per sensibilizzare sul tumore al seno e le malattie cardiovascolari, promossa dall'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italiana Dragon Boat (Fidb) e il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia. Il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nell', sabato 26 èa ospitare ladelFestival 2024, l'iniziativa per sensibilizzare sul tumore al seno e le malattie cardiovascolari, promossa dall'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione italiana(Fidb) e il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia. Il

CardioBreast Dragon Boat - a Palermo penultima tappa per Ottobre rosa - Lo sport del Dragon Boat, in quanto esercizio aerobico, consente di migliorare le funzionalità cardiocircolatoria, respiratoria, metabolica e il tono dell'umore. Giaccone' di Palermo - Soprattutto nelle donne con tumore al seno riduce in modo significativo il rischio di linfedema dell'arto superiore, un evento tardivo ma che, qualora si manifesti, determina un grosso distress motorio, fisiologico e psicologico della paziente. (Liberoquotidiano.it)

CardioBreast Dragon Boat - a Palermo penultima tappa per Ottobre rosa - Durante la manifestazione sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione cardiovascolare e oncologica, realizzato in partnership con le associazioni pazienti che sostengono il progetto: Fondazione italiana per il cuore (Fipc), Coordinamento nazionale associazioni del cuore (Conacuore), Associazione per la lotta all'ictus cerebrale (Alice), Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), Associazione nazionale donne operate al seno (Andos), Europa Donna e Onco Beauty Onlus. (Liberoquotidiano.it)

CardioBreast Dragon Boat, a Palermo penultima tappa per Ottobre rosa - Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - Nell'Ottobre rosa, sabato 26 è Palermo a ospitare la penultima tappa del CardioBreast Dragon Boat Festival 2024, l'iniziativa per sensibilizzare sul tumore al seno e ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

