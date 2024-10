Calcio / L’ex numero uno Roberto Renzi, una vita da protagonista tra i pali (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il portiere falconarese, recordman di promozioni, si racconta ripercorrendo la sua lunghissima carriera. Dall’olimpo della A, sino alle infinite esperienze nei campi del Sud Italia VALLESINA, 24 ottobre 2024 – Tra gli atleti marchigiani approdati in A, L’ex portiere Roberto Renzi rappresenta una delle icone della nostra Regione, protagonista in tantissime piazze blasonate e, soprattutto, collezionista di promozioni. L’estremo difensore, falconarese purosangue, è cresciuto nella Spal, prima di passare al Teramo, in C, e ritornare a Ferrara dopo 2 stagioni, ottenendo la prima promozione in B, rimanendovi per 4 anni. In seguito, il salto al Como in A, come vice di Giuliano Giuliani nella stagione 1981/82, per l’unica esperienza nella massima serie. .com - Calcio / L’ex numero uno Roberto Renzi, una vita da protagonista tra i pali Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il portiere falconarese, recordman di promozioni, si racconta ripercorrendo la sua lunghissima carriera. Dall’olimpo della A, sino alle infinite esperienze nei campi del Sud Italia VALLESINA, 24 ottobre 2024 – Tra gli atleti marchigiani approdati in A,portiererappresenta una delle icone della nostra Regione,in tantissime piazze blasonate e, soprattutto, collezionista di promozioni. L’estremo difensore, falconarese purosangue, è cresciuto nella Spal, prima di passare al Teramo, in C, e ritornare a Ferrara dopo 2 stagioni, ottenendo la prima promozione in B, rimanendovi per 4 anni. In seguito, il salto al Como in A, come vice di Giuliano Giuliani nella stagione 1981/82, per l’unica esperienza nella massima serie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luigi Rocca morto per un malore durante una partita di calcio tra amici : l’ex Inter aveva 61 anni - Rocca è stato poi trasportato all’ospedale Guglielmo da Saliceto dall’elisoccorso arrivato da Parma, ma non c’è stato nulla da fare. RIP: Luigi Rocca Coli, 18 giugno 1963 – Piacenza, 20 ottobre 2024 INTER | 1981 – 1984 | Match 1 – Goal 0 pic. Fatale un malore accusato in campo durante una partita tra amici a Piacenza, nonostante il tentativo di auto medica e ambulanza per rianimarlo mentre si era accasciato al suolo. (Ilfattoquotidiano.it)

Tragedia nel mondo del calcio : scomparso l’ex Inter Rocca - SCOMPARSA – L’ex giocatore dell’Inter Luigi Rocca, presente nelle giovanili del club nerazzurro fino a esordire anche in prima squadra, è scomparso a 61 anni dopo un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre giocava con i suoi amici a Piacenza. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Tragedia nel mondo del calcio: scomparso l’ex Inter Rocca) © Inter-News. (Inter-news.it)

Morte di Luigi Rocca : il calcio piange l’ex centrocampista dell’Inter - Rocca ha debuttato in Serie A il 16 maggio 1982, contribuendo alla vittoria del suo team contro l’Avellino. Nonostante i tentativi immediati di soccorso, la situazione si è rivelata critica. Purtroppo, la gravità della situazione si è rivelata insormontabile e, una volta giunto in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. (Gaeta.it)