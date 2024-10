Sport.quotidiano.net - Belotti ritrova il “suo“ Toro. Il Como si affida al bomber

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Andrea, è stato il primo colpo ad effetto di mercato del, quando quest’estate i lariani sono sbarcati in serie A. Il “Gallo“ da Calcinate ha però giocato pochi minuti finora in questo campionato, solo 208 in 6 partite, segnando una rete contro il Verona. Domani sera ilgioca a Torino e i tifosi lariani sperano in un gol dell’ex. Con la maglia granata ha realizzato 113 reti, di cui esattamente 100 in serie A, con un rendimento sicuramente ben diverso da quello delle ultime tre stagioni fra Roma e Firenze. Anche in nazionale maggiore si è ben distinto, facendo il centravanti titolare per buona parte del 2022, segnando complessivamente 12 reti.