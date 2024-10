Calciomercato.it - Assalto a Thuram, offerta monstre all’Inter: “Sono rassegnato” | ESCLUSIVO

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’attaccante francese è stato l’uomo decisivo nella vittoria dell’Inter contro lo Young Boys di ieri sera in Svizzera E’ servito l’intervento dei titolarissimi per risolvere una serata che rischiava di mettersi piuttosto male per l’Inter. Ieri sera contro lo Young Boys, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha rischiato grosso con una prestazione al di sotto delle aspettative almeno per un’ora di gioco. A regalare ai tifosi interisti altri tre importanti tre punti nella classifica unica, però, ci ha pensato il solito Marcus. Marcus(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante francese, subentrato nel finale di gara sul punteggio di parità, ha confezionato insieme ad altri due calciatori entrati dalla panchina come Lautaro Martinez e Federico Dimarco, la rete della vittoria nel terzo minuto di recupero.