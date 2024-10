Antonella uccisa coi figli di 6 e 3 anni | Suv piomba sul marciapiede e li travolge VIDEO

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Stava accompagnando idi 6 e 3al campo di calcio per gli allenamenti. Quelli del martedì. Ma le loro vite sono state spazzate via da un autota sul. Palma di Montechiaro piangeRibisi e i suoi piccoli, Gabriel e Alessio. La 39enne era originaria del centro in provincia di Agrigento, ma si era trasferita con la famiglia in Germania. La tragedia è avvenuta e Esslingen, città a sud ovest di Stoccarda. Secondo quel che è stato ricostruito dalla polizia tedesca, la mamma era giunta a pochi metri dall’ingresso dell’impianto sportivo, quando improvvisamente e sopraggiunta un’Audi Q3 ad alta velocità. Il Suv èto sulinvestendo in pieno la 39enne insieme con i suoi. L’impatto è stato violentissimo, non ha lasciato scampo: la mamma e i suoi bambini sono morti sul colpo.