Antonella mamma 39enne travolta e uccisa da un suv insieme ai due figli

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una donna italiana di 39 anni,Ribisi, è mortaai dueGabriel e Alessio, di 6 e 3 anni, dopo un terribile incidente avvenuto a Esslingen, piccolo centro a pochi chilometri da Stoccarda, in Germania, La famiglia, originaria di Palma di Montechiaro, in provincia, in provincia di Agrigento, è statada un suv mentre passeggiava su un marciapiede. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo allae ai due bambini. La vettura coinvolta, un’Audi Q3, era guidata da un uomo di 54 anni, che ha riportato ferite lievi. Le autorità stanno indagando per determinare se l’automobilista fosse sotto l’effetto di alcol o droghe.Leggi anche: Tragedia in autostrada: scontro camion-furgone, due morti Tra le ipotesi al momento valutate anche un malore dell’automobilista. Speronata anche un’altra autovettura, che procedeva in direzione contraria.