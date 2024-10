Ilrestodelcarlino.it - Affidi, la psicologa: "Agivo solo sulle emozioni"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la difesa, e gli avvocati di parte civile, la parola è andata ieri al pubblico ministero Valentina Salvi, titolare dell’inchiesta sui presuntiilleciti di bambini a Bibbiano: per tutto il giorno - e si proseguirà anche lunedì - il magistrato ha interrogato in aula Nadia Bolognini, 54 anni, una degli imputati-chiave del processo, affrontando nodi focali delle vicende. Ladel centro ‘Hansel e Gretel’ di Torino che faceva psicoterapia sui minori deve rispondere in concorso con altri di frode processuale, violenza privata, falsa perizia determinata da inganno, lesioni per i presunti disturbi ai bambini causati dalle sue sedute.