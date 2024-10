Violenta esplosione a Borgo Panigale: un morto e feriti gravi | VIDEO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUna vittima e tre feriti gravi nella Violenta esplosione che si è verificata intorno alle 17:30 in un capannone della ‘Toyota Material Handling’, un'azienda multinazionale specializzata nella movimentazione merci, in via Persicetana Vecchia Bolognatoday.it - Violenta esplosione a Borgo Panigale: un morto e feriti gravi | VIDEO Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUna vittima e trenellache si è verificata intorno alle 17:30 in un capannone della ‘Toyota Material Handling’, un'azienda multinazionale specializzata nella movimentazione merci, in via Persicetana Vecchia

