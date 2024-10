Usahamburger McDonald' s contaminati

Usa,hamburger McDonald's contaminati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2.45 Una persona è deceduta e decine si sono ammalate a seguito di una grave infezione di Escherichia coli correlata agli hamburger Quarter Pounder di McDonald's. E' quanto ha dichiarato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, il titolo della catena di fast food è crollato di oltre il 6% negli scambi after hour.L'epidemia, iniziata a fine settembre, ha interessato 10 Stati occidentali, e la maggior parte dei 49 casi in Colorado e Nebraska. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 2.45 Una persona è deceduta e decine si sono ammalate a seguito di una grave infezione di Escherichia coli correlata agli hamburger Quarter Pounder di's. E' quanto ha dichiarato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, il titolo della catena di fast food è crollato di oltre il 6% negli scambi after hour.L'epidemia, iniziata a fine settembre, ha interessato 10 Stati occidentali, e la maggior parte dei 49 casi in Colorado e Nebraska.

