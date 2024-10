Un’altra notte da incompiuta. Orsolini ci prova, ma non riesce. Urbanski è troppo leggero. Errore fatale anche per Lucumi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Skorupski 6,5 Nel primo ribatte con ottimi riflessi le conclusioni di Duran (21’), McGinn (23’) e Rogers (46’). Al 55’ è troppo passivo sulla punizione velenosa di McGinn che vale l’1-0 per i Villans. Ma è incolpevole sul bis di Duran e nel finale compie altri due interventi prodigiosi. Posch 5,5 Dalla sua parte troppe incursioni, anche perché Orsolini lo aiuta il giusto. Al 49’ Lykogiannis gli scodella un pallone invitante ma solo soletto non trova la porta. Lucumi 5,5 Sembra che abbia un radar che lo porta a intercettare tutti i pericoli che l’Aston Villa porta nell’area rossoblù. Monumentale fino al 64’, quando Duran gli ruba l’attimo e lo beffa segnando il 2-0. Peccato, perchè l’unica macchia: ma è una macchia che pesa. Lykogiannis 6 L’esperienza lo porta a leggere in anticipo i movimenti del dirimpettaio. Si distrae al 22’ quando Bailey gli sfugge ma spara a salve. Sport.quotidiano.net - Un’altra notte da incompiuta. Orsolini ci prova, ma non riesce. Urbanski è troppo leggero. Errore fatale anche per Lucumi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Skorupski 6,5 Nel primo ribatte con ottimi riflessi le conclusioni di Duran (21’), McGinn (23’) e Rogers (46’). Al 55’ èpassivo sulla punizione velenosa di McGinn che vale l’1-0 per i Villans. Ma è incolpevole sul bis di Duran e nel finale compie altri due interventi prodigiosi. Posch 5,5 Dalla sua parte troppe incursioni,perchélo aiuta il giusto. Al 49’ Lykogiannis gli scodella un pallone invitante ma solo soletto non trova la porta.5,5 Sembra che abbia un radar che lo porta a intercettare tutti i pericoli che l’Aston Villa porta nell’area rossoblù. Monumentale fino al 64’, quando Duran gli ruba l’attimo e lo beffa segnando il 2-0. Peccato, perchè l’unica macchia: ma è una macchia che pesa. Lykogiannis 6 L’esperienza lo porta a leggere in anticipo i movimenti del dirimpettaio. Si distrae al 22’ quando Bailey gli sfugge ma spara a salve.

