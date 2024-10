Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Infortuni e scelte tecniche: rivoluzione!. Una difesa inedita e Pescicani titolare

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tra, attacchi di febbre e valutazionidel momento, delicato, sarà un Siena completamente rivoluzionato quello che scenderà in campo questo pomeriggio allo Stefano Lotti di Poggibonsi. Con la sicura assenza dei lungodegenti Tirelli, Candido, Giannetti e Di Gianni e di quella dell’ultima ora Di Paola (che non è neanche nell’elenco dei convocati), a difendere la porta ci sarà Stacchiotti (2006); la linea difensiva sarà quella formata da Achy, per l’occasione preferito come terzino, Fort, Cavallari e Ricchi, quest’ultimo alla prima da. Prima dadella stagione e anche in Serie D, per Alfred Hagbe (2004) che agirà come mezzala, con Bianchi (nella foto) in cabina di regia, Mastalli dall’altra parte e Lollo a rifiatare in panchina. Esordio dal primo minuto pure per(2005) nel reparto offensivo, dove troveranno spazio anche Boccardi e Semprini.