Ue, fino a quando la sinistra europea tollererà le politiche di destra e belliciste di von der Leyen? (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Questo è il Parlamento europeo più a destra di sempre e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, fiutando il vento si è spostata rapidamente a destra, come del resto comanda anche il suo partito, il Partito Popolare Europeo di cui sono componente fondamentale i Cristiano Democratici tedeschi da cui proviene la von der Leyen. La domanda è: fino a che punto la sinistra europea e quella italiana di Elly Schlein vorranno seguire a destra la nuova Unione europea? Sembra infatti che Ursula voglia perseguire la "politica dei due forni": da un lato vuole i voti della sinistra, dei verdi e dei liberali; d'altra parte quando le fa comodo, come nel caso dei migranti, si appoggia invece alla destra che più destra non si può.

