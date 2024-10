Tumori, scoperto un Rna potenziale bersaglio per fermare mieloma multiplo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Studio italiano sostenuto da Fondazione Airc Identificato un nuovo potenziale bersaglio terapeutico per il mieloma multiplo, un Rna lungo non codificante ('long non coding Rna'), che ha un ruolo chiave nello sviluppo e nella progressione tumorale. La scoperta è avvenuta all’Università Magna Graecia di Catanzaro in collaborazione con lo Human Technopole di Milano. I risultati Sbircialanotizia.it - Tumori, scoperto un Rna potenziale bersaglio per fermare mieloma multiplo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Studio italiano sostenuto da Fondazione Airc Identificato un nuovoterapeutico per il, un Rna lungo non codificante ('long non coding Rna'), che ha un ruolo chiave nello sviluppo e nella progressione tumorale. La scoperta è avvenuta all’Università Magna Graecia di Catanzaro in collaborazione con lo Human Technopole di Milano. I risultati

Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure Obesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute 8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuite Obesità, gli effetti dei cibi processati sulla salute: lo studio Salute, Conni (Med-El): "'Sound of Sensation' fa conoscere importanza impianto cocleare"

