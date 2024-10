Trump: «Vorrei avere i generali che aveva Hitler». E l'ex chief of staff: «Governerebbe come un dittatore» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Donald Trump ha elogiato i generali di Adolf Hitler per la loro lealtà al dittatore tedesco e ha detto che avrebbe voluto che il personale militare americano gli dimostrasse la Ilmessaggero.it - Trump: «Vorrei avere i generali che aveva Hitler». E l'ex chief of staff: «Governerebbe come un dittatore» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Donaldha elogiato idi Adolfper la loro lealtà altedesco e ha detto che avrebbe voluto che il personale militare americano gli dimostrasse la

