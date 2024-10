Thuram e il derby con l’Inter di Marcus: «Sfidati una volta. Orgoglio!» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Khéphren Thuram, fratello di Marcus, ha parlato dell’imminente derby d’Italia tra Inter e Juventus. Il fratello di Tikus non vede l’ora. GRANDE PARTITA – La Juventus ha trovato la sua prima sconfitta stagionale perdendo in Champions League contro lo Stoccarda per 1-0. Sconfitta assolutamente meriata perché i tedeschi hanno giocato benissimo a Torino, dominando la squadra di Thiago Motta. A parlare nel post partita dell’Allianz Stadium, Khéphren Thuram, fratello di Marcus. Domenica ci sarà il derby d’Italia tra Inter e Juventus e i due fratelli si affronteranno uno contro l’altro. Lo stesso giocatore della Juventus, a Sky Sport, è apparso emozionato: «Sono davvero contento e Orgoglioso perché sognavamo da piccoli di diventare calciatori, ma la cosa più importante è la partita, giochiamo contro l’Inter, un’ottima squadra. Inter-news.it - Thuram e il derby con l’Inter di Marcus: «Sfidati una volta. Orgoglio!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Khéphren, fratello di, ha parlato dell’imminented’Italia tra Inter e Juventus. Il fratello di Tikus non vede l’ora. GRANDE PARTITA – La Juventus ha trovato la sua prima sconfitta stagionale perdendo in Champions League contro lo Stoccarda per 1-0. Sconfitta assolutamente meriata perché i tedeschi hanno giocato benissimo a Torino, dominando la squadra di Thiago Motta. A parlare nel post partita dell’Allianz Stadium, Khéphren, fratello di. Domenica ci sarà ild’Italia tra Inter e Juventus e i due fratelli si affronteranno uno contro l’altro. Lo stesso giocatore della Juventus, a Sky Sport, è apparso emozionato: «Sono davvero contento eso perché sognavamo da piccoli di diventare calciatori, ma la cosa più importante è la partita, giochiamo contro, un’ottima squadra.

